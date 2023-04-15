Хартум, 15 апреля, 2023, 14:55 — ИА Регнум. Боевые самолёты армии Судана нанесли удары по штабу Сил быстрого реагирования (спецназа) в Хартуме. Об этом сообщает 15 апреля телеканал Al Arabiya.

Иван Шилов ИА REGNUM Авиаудар

Телеканал показал кадры последствий ударов по штабу спецназа.

Также сообщается о звуках выстрелов из тяжёлого оружия, которые слышны возле штаба. Перестрелка из автоматического оружия доносится из южных районов города.

По данным телеканала Asharq, с авиабазы суданской армии в район боевых действий были направлены по меньшей мере четыре истребителя МиГ.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля спецназ Судана заявил об атаке на свой штаб армейских подразделений. В суданской армии заявили, что атака стала ответом на нападения спецназа на военных в нескольких районах города. Позднее появились сообщения об уничтожении свыше 80 транспортных средств спецназа в городе Мерове. В Хартуме заблокированы подъезды к президентскому дворцу, здание окружено армейской бронетехникой. Спецназ Судана заявил о контроле над аэропортами в Хартуме и Мерове, воздушное движение приостановлено. Отряды спецназа, как утверждается, оборонялись, а войска противника понесли большие потери. Командование спецназа призвало суданский народ объединиться в критический для страны момент «и осудить трусливое поведение армии».