Блинкен заявил, что РФ должна предоставить консульский доступ к задержанному журналисту Гершковичу

Вашингтон, , 14:49 — REGNUM Россия должна предоставить консульский доступ к задержанному журналисту газеты The Wall Street Journal Эвану Гершковичу. Об этом, как передаёт Reuters, заявил госсекретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен.

По его словам, сотрудникам американского консульства по-прежнему не предоставили доступ к репортёру.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что статус Гершковича, который, по мнению Вашингтона, «незаконно удерживается», не имеет влияния на предоставление ему консульского доступа.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта Гершкович был задержан сотрудниками ФСБ в Екатеринбурге. Он подозревается в попытках получить по заданию спецслужб США сведений о работе предприятий российского ВПК, он был взят с поличным. Лефортовский суд удовлетворил требование об избрании Гершковичу меры пресечения в виде ареста сроком на два месяца (до 29 мая). Вины своей он не признал. Решение суда об аресте журналиста The Wall Street Journal по делу о шпионаже обжаловано защитой.