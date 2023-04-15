Киев, 15 апреля, 2023, 14:34 — ИА Регнум. Глава Украинской православной церкви митрополит Онуфрий 15 апреля провёл в Киево-Печерской лавре литургию Великой Субботы, сообщили в УПЦ.

Иван Шилов ИА REGNUM Киево-Печерская лавра

«После чтения Святого Евангелия Блаженнейший владыка обратился к пастве со словами проповеди. За литургией были вознесены прошения о мире на украинской земле», — отметили в УПЦ.

Ранее киевские власти запретили православным собираться на всенощные пасхальные богослужения. Дневные службы 16 апреля, в Пасху, также было рекомендовано проводить в режиме онлайн.

Раскольники из Православной церкви Украины уже провели несколько «богослужений» в Киево-Печерской лавре. Власти Украины требуют, чтобы монахи УПЦ её покинули, православные делать это отказываются. Продолжается рассмотрение дел в судах.

10 апреля митрополит Онуфрий, комментируя очередные попытки захвата храмов УПЦ (в Хмельницкой области), призвал верующих защищать святыни церкви, но действуя без применения насилия.