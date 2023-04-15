Казань, 15 апреля, 2023, 14:43 — ИА Регнум. В пригороде Казани 15 апреля жители услышали сильный хлопок и дым. В социальных сетях сообщают о пожаре.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

Пользователи предполагают, что в районе танкового полигона под Казанью мог произойти взрыв. В ГУ МЧС России по Татарстану пока не подтвердили эту информацию. В ведомстве прокомментировали данные, отметив, что сообщения о возгорании не поступало.

В соцсетях опубликованы многочисленные фото и видео столба дыма с южной стороны города.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2022 года в поселке Киндери недалеко от Казани произошёл пожар на производственном складе, пострадал один человек.