Севастополь, 15 апреля, 2023, 15:10 — ИА Регнум. Рейд в Севастополе был перекрыт в результате традиционных профилактических работ по противоподводно-диверсионному обеспечению (ППДО). Об этом написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своём Telegram-канале.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

Он отметил, что либеральные ресурсы и украинские паблики проявили удивительное внимание к новости о перекрытии рейда в Севастополе.

«Для тех, кто пытается на ровном месте раздуть из этого новость, сообщаю: сегодня рейд был перекрыт ввиду традиционных профилактических работ по ППДО», — написал глава города.

Он напомнил, что в настоящее время рейд снова открыт, запускается движение катеров.

«В городе все спокойно», — уточнил он.

Как передавало ИА REGNUM, 15 апреля в Севастополе приостанавливал свою работу морской пассажирский транспорт. Катера и паромы не ходили на линии Артиллерийская бухта — Радиогорка, Графская пристань — Северная, Артиллерийская бухта — Северная.