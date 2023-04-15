В Дрездене эвакуируют 15 тыс. человек после обнаружения бомбы времён Второй мировой войны

Дрезден, Германия, , 14:38 — REGNUM В Дрездене (административный центр Саксонии) эвакуируют 15 тыс. жителей города после обнаружения неразорвавшейся авиабомбы времён Второй мировой войны. Ожидается, что она будет обезврежена в течение дня, сообщила газета Bild.

Германия Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, снаряд американского производства, вес которого составляет около 250 кг, был обнаружен 14 апреля во время строительных работ. По данным службы по ликвидации боевых средств, находка до сих пор представляет опасность. Бомбу решили обезвредить на месте.

Эвакуация жителей близлежащих домов и учреждений началась в 10:00 мск. На месте работают почти 400 сотрудников полиции. Из-за операции по обезвреживанию в городе ограничили движение автобусов и поездов.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе авиабомба времён Второй мировой войны была обезврежена в городе Фрайбурге (земля Баден-Вюртемберг). По данным немецкого издания, бомба была обнаружена во время проведения строительных работ. Были эвакуированы почти 4000 человек в западной части города, а также перемещены около 150 пациентов медучреждения.