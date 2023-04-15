Москва, , 14:13 — REGNUM Около полутора миллионов москвичей вышли сегодня, 15 апреля, на улицы российской столицы, чтобы принять участие в общегородском субботнике.

Петр Бирюков Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Сегодня в рамках месячника по благоустройству повсеместно в столице проходит общегородской субботник. В нем принимают участие около полутора миллионов человек. Это специалисты Комплекса городского хозяйства, работники социальной сферы, промышленности, транспорта, строители, и активное участие принимает население», — рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

По его словам, на улицах Москвы сегодня работает около 17 тысяч единиц различной техники — уборочной, поливомоечной, самосвалов. Для уборки города «созданы все необходимые условия: выданы инструменты, посадочный материал», отметил Петр Бирюков, «деревья, кустарники, оперативно вывозится собранный мусор».

В рамках месячника по благоустройству Москвы, пояснил заместитель мэра российской столицы, выполнено уже 60% запланированных работ.