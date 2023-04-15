Вашингтон, 26 января, 2024, 02:16 — ИА Регнум. Американский суд приговорил гражданина России Владимира Дунаева к пяти годам и четырём месяцам тюрьмы по делу о кибермошенничестве, говорится в судебном постановлении.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

После освобождения осужденный будет находиться под надзором ещё пять лет. Дело, по которому Дунаеву вынесли приговор, касалось кибермошенничества.

Он участвовал в разработке и распространении вредоносного программного обеспечения, известного как Trickbot. Американские следователи заявили, что деятельность Дунаева якобы нанесла неизмеримый урон и финансовый ущерб людям во всем мире.

Гражданина России задержали в Южной Корее по запросу США в мае 2023 года. Его обвинили в создании и распространении программного обеспечения для вымогательства.

29 октября Сеул уведомил Москву о задержании и экстрадиции Дунаева в США. Обвиняемый признал вину по двум эпизодам. Вместе с ним по делу проходят уроженка Ростова-на-Дону и гражданка Латвии Анна Витте, которую арестовали в Майами, а также ещё четверо граждан РФ и украинец, остающиеся на свободе.

4 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил возможность обмена Владимира Дунаева на американского журналиста Эвана Гершковича, который находится в России под стражей по подозрению в сборе секретных сведений об одном из предприятий военно-промышленного комплекса. Он отметил, что определённые контакты по обмену заключенными между Москвой и Вашингтоном есть, но их необходимо проводить в полной тишине.