ВС России уничтожили за сутки на донецком направлении более 315 военных ВСУ и наёмников

Москва, , 14:05 — REGNUM Вооружённые силы России за сутки уничтожили более 315 украинских военных и наёмников на донецком направлении, сообщил 15 апреля во время брифинга официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

СВО Александр Погожев © ИА REGNUM

«Общие потери противника за сутки на данном направлении составили более 315 военнослужащих и наёмников», — заявил представитель ведомства.

Кроме того, ВСУ потеряли две боевые бронемашины, три автомобиля, гаубицы Д-20 и «Мста-Б», а также боевую машину РСЗО «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, наиболее ожесточённые бои в минувшие сутки в рамках проведения специальной военной операции России продолжались в районе Артёмовска. Штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» успешно продвинулись вперёд и завладели двумя кварталами на северной и южной окраинах города, отметили в Министерстве обороны.