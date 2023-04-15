Купянск, Украина, 15 апреля, 2023, 14:14 — ИА Регнум. На купянском направлении военнослужащие группировки войск «Запад» ликвидировали три диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) ВСУ. Об этом 15 апреля сообщает пресс-служба Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«В течение дня на купянском направлении военнослужащие группировки войск «Запад» вскрыли и уничтожили три ДРГ противника из состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны», — говорится в сообщении.

Отмечается, что артиллеристы группировки сорвали две ротации подразделений ВСУ на передовых позициях около населённых пунктов Двуречная и Синьковка.

Уточняется, что расчёты реактивных систем залпового огня «Град» и гаубиц «Мста-С» уничтожили два склада с боеприпасами, а также орудие Д-20 около населённого пункта Лозовая.

В ходе контрбатарейной борьбы расчёт орудия Д-20 под командованием сержанта Никиты Фисенкова уничтожил минометный расчёт ВСУ около населённого пункта Зыбино.

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Как передавало ИА REGNUM, по словам одного из бойцов ЧВК «Вагнер», Вооружённые силы России зажимают украинские подразделения в Артёмовске в клещи и вероятность окружения города очень высока. Военный отметил, что российские силы «давят» ВСУ, заходя со всех сторон.