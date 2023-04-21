Иерусалим, 15 апреля, 2023, 13:58 — ИА Регнум. В Иерусалиме проходит церемония схождения Благодатного огня, на ней присутствуют тысячи православных паломников. Все они собрались у мраморной часовни Кувуклии храма Гроба Господня. Организована прямая трансляция с места событий.

Иван Шилов ИА REGNUM Иерусалим

Снисхождению благодатного огня предшествовали длительные молитвы верующих. После этого каждый год случается чудо — вокруг погружённого во тьму ложа Иисуса Христа загораются всполохи, а затем свет становится ярким. От этого огня патриарх зажигает лампады и свечи, а затем передаёт огонь верующим. Паломники утверждают, что только что зажжённый огонь не обжигает и им можно «умыться». Священники призывают православных верить в благодать Святого Света.

Как сообщало ИА REGNUM, несколькими часами ранее сотрудники полиции Израиля заблокировали входы в Старый город Иерусалима для посетителей. Около ворот в Старый город, где расположен храм Гроба Господня, были выставлены заграждения и сосредоточены большие силы полиции.

В 2023 году правоохранители Израиля ввели серьёзные меры безопасности во время важнейших религиозных праздников — Пасхи у православных, завершения месяца Рамадан у мусульман и семидневной еврейской Пасхи (Песах) у иудеев.