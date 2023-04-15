Хартум, 15 апреля, 2023, 13:41 — ИА Регнум. К настоящему времени сведений о гражданах России, пострадавших во время столкновений в Судане, нет, заявили 15 апреля РИА Новости представители посольства России.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Судан

«Пострадавших россиян нет, дипломаты в безопасности», — сказал собеседник агентства.

Утром 15 апреля у здания штаба спецназа Судана в Хартуме прозвучали выстрелы. Армия блокировала подъезды к дворцу президента страны. Представители Сил быстрого реагирования заявили, что армия напала на штаб спецназа, а представители армии — что спецназ пытался захватить штаб командования армии.

Позднее представители Сил быстрого реагирования заявили, что взяли под контроль аэропорты в Хартуме и Мерове, а также Дворец республики (резиденцию главы государства), а армия понесла значительные потери. Местные СМИ сообщают о десятках пострадавших, которых привозят в больницы Хартума.

В посольстве России в Судане заявили, что обстановка в Хартуме неспокойная, призвали стороны конфликта начать переговоры, а сограждан, находящихся в Судане, — сохранять спокойствие и не покидать свои дома.