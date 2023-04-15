Нижегородская область, 15 апреля, 2023, 13:35 — ИА Регнум. Похороны писателя Эдуарда Багирова прошли 15 апреля в деревне Горицы Нижегородской области. Это родина его матери, сообщили в администрации Навашинского городского округа.

Валерий Шарифулин/ТАСС Прощание с писателем Эдуардом Багировым в Москве

Церемония прощания с Багировым состоялась ранее в прощальном зале Троекуровского кладбища в Москве. Писателю было 47 лет. Проститься с ним пришли в том числе заместитель гендиректора холдинга «Газпром-медиа» Тина Канделаки, певица Юта (Анна Осипова) и другие известные люди.

Как сообщало ИА REGNUM, Багиров скончался в Москве 12 апреля после того, как был госпитализирован с желудочным кровотечением. В течение нескольких последних дней писатель находился в коме, спасти ему жизнь не удалось несмотря на усилия врачей.

Эдуард Багиров известен своими романами «Гастарбайтер», «Любовники» и «Идеалист», а также как ведущий авторской программы на радио Sputnik. Он также занимался политической деятельностью, был доверенным лицом кандидата в президенты Владимира Путина на выборах 2012 года.