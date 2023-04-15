Вашингтон, 15 апреля, 2023, 13:51 — ИА Регнум. Поведение американского президента Джо Байдена во время визита в Ирландию вызвало недовольство в США, написал обозреватель Адам Канкрин в статье в журнале Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

По его словам, Байден, который не раз напоминал о своём ирландском происхождении, посещал Ирландию в качестве вице-президента, а потом всё время искал повод вернуться туда. Прадед Байдена по материнской линии Эдвард Фрэнсис Блевитт был ребенком ирландских эмигрантов, а позже вошёл в сенат штата Пенсильвания.

Главный вопрос, поднятый нынешним визитом, не останется ли Байден на Британских островах навсегда, отметил обозреватель.

«Временами было трудно сказать, где закончился Байден на посту президента и начался Байден на посту туриста», — добавил он.

Канкрин отметил, что один из журналистов раскритиковал Байдена за «воссоединение семьи за счёт налогоплательщиков», так как его сентиментальная поездка не сопровождалась политическими заявлениями или очевидным прогрессом в политике.

«По мере того, как поездка продолжалась, а внешний мир исчезал, Байден, казалось, всё больше чувствовал себя как дома», — добавил автор статьи.

Американский лидер несколько раз заявил о нежелании уезжать: «Я не знаю, какого чёрта мои предки ушли отсюда. Здесь красиво», «Я только хотел бы остаться подольше», «Я не еду домой». Некоторые его помощники шутили, что он в самом деле может остаться.

Как сообщало ИА REGNUM, с 11 по 14 апреля Байден находился с визитом в Ирландии и Великобритании. В рамках поездки он провёл короткую встречу с британским премьер-министром Риши Сунаком. Читатели британских изданий раскритиковали Сунака, сравнили его со стажёром и отметили, что на мирового лидера он был совсем не похож.