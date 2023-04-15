В Москве нашли тело экс-главы РСУ МВД, обвиняемого в растрате 830 млн рублей

Москва, , 13:20 — REGNUM Тело бывшего руководителя ФГУП «Ремонтно-строительное управление МВД России» Алексея Смыка нашли в квартире на северо-западе столицы. Его обвиняли в злоупотреблении полномочиями, в результате которых ведомство потеряло более 830 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщил информированный источник.

Тело Иван Шилов © ИА REGNUM

13 апреля в полицию обратилась родственница Алексея Смыка, женщина пожаловалась, что мужчина уже несколько часов не отвечает на её звонки. Она была очень обеспокоена и объяснила, что у её родственника слабое сердце. В квартиру мужчины на проспекте Маршала Жукова направили наряд полиции. Но дверь в квартиру никто не открывал, когда её вскрыли, в одной из комнат обнаружили тело мужчины.

«На полу в квартире на проспекте Маршала Жукова было обнаружено тело 53-летнего мужчины. Предварительная причина смерти — сердечно-сосудистая недостаточность. Дверь в квартиру была закрыта изнутри. Полиция не нашла на месте признаков насильственной смерти. Тело бывшего высокопоставленного чиновника изучат криминалисты», — рассказал собеседник агентства.

Алексей Смык был исполняющим обязанности генерального директора ФГУП «РСУ МВД России». В декабре 2018 года он был арестован по ч. 2 ст. 201 УК РФ, его обвиняли в злоупотреблении полномочиями, повлекшими тяжкие последствия, из-за которых ведомство потеряло порядка 830 миллионов рублей. По данным следствия, Смык заключил с министерством три контракта. Один из них на 322 млн рублей на строительство комплекса зданий и инженерных сетей центральной объединенной базы хранения ресурсов МВД России в подмосковном Реутове. Второй — на 1 млрд рублей на строительство пристройки к главному клиническому госпиталю министерства на улице Народного Ополчения, подземного перехода на территории того же ГКГ и складов по контракту на сумму 476 млн рублей. МВД перечислило ФГУП 601 млн рублей в качестве авансового платежа, но строительство так и не началось. Ждать компенсации не приходилось, к моменту разбирательства РСУ уже находилось на стадии банкротства.

Как отмечается в материалах дела, Смык обеспечил необоснованное перечисление ещё 234 млн рублей на расчетные счета компаний «РБ-Сервис», КОН, «Каскад-холдинг» и «Беллатрикс». Они выступали субподрядчиками в различных строительных проектах МВД. Смык свою вину не признавал, его поместили в СИЗО, так как он имел обширные связи в правоохранительных органах и мог оказывать влияние на свидетелей. Позже его перевели под домашний арест, из-под которого он также через некоторое время был освобождён под подписку о невыезде.

В январе 2021 года Смык стал фигурантом ещё одного дела. На этот раз Алексея вместе с его замом Александром Романычевым и начальником отдела снабжения центрального управления РСУ МВД Александром Павловым подозревали в продаже по заниженной стоимости 34 единиц автомобильной и строительной техники. Их действия квалифицировали по ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»), а ущерб от них следствие оценило оценили в 10,9 млн рублей.

Есть ещё одно дело, в котором следствие заподозрило участие Алексея Смыка, связано с возведением объекта в Сочи, где высокопоставленным полицейским вместе ещё с тремя лицами — подчинёнными и контрагентами, по версии следствия, было похищено более 100 млн рублей. Недавно материалы дела передали подсудимому и его защитнику для ознакомления.