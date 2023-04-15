Силы быстрого реагирования Судана взяли под контроль Дворец республики

Хартум, , 13:18 — REGNUM Силы быстрого реагирования Судана взяли под контроль Дворец республики в Хартуме — резиденцию главы государства, заявили их представители 15 апреля.

Судан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Дворец республики взят под контроль», — сказано в заявлении представителей спецназа.

Утром 15 апреля у здания штаба спецназа Судана в Хартуме прозвучали выстрелы. Армия Судана блокировала подъезды к дворцу президента страны в столице. Представители Сил быстрого реагирования заявили, что армия напала на штаб спецназа, а представители армии — что спецназ пытался захватить штаб командования армии.

Представители Сил быстрого реагирования заявили, что взяли под контроль аэропорты в Хартуме и Мерове, а армия понесла значительные потери. Местные СМИ сообщают о десятках пострадавших, которых привозят в больницы Хартума.

В посольстве России в Судане заявили, что обстановка в Хартуме неспокойная. Дипломаты находятся в безопасности, данные о пострадавших в ходе столкновений гражданах России отсутствуют. В миссии призвали стороны конфликта начать переговоры, а сограждан — сохранять спокойствие и не покидать свои дома.