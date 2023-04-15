* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Магас, , 13:28 — REGNUM Ликвидированные в Ингушетии в ходе контртеррористической операции бандиты были сторонниками запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ или ИГИЛ) (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 15 апреля сообщает пресс-служба главы Ингушетии.

Ингушетия Иван Шилов © ИА REGNUM

В результате комплекса скоординированных действий Росгвардии, органов безопасности, внутренних дел в короткие сроки были обнаружены и в ходе перестрелки нейтрализованы четверо бандитов, еще двое были задержаны и заключены под стражу.

Отмечается, что бандиты объявили себя сторонниками запрещённой в Российской Федерации международной террористической организации.

Как передавало ИА REGNUM, на основании их показаний сотрудники правоохранительных органов обнаружили схроны с боеприпасами и оружием, также они установили и задержали девять жителей Ингушетии и Чеченской Республики, которые были пособниками преступников, помогали им в передвижении и поиске укрытия.

В Малгобекском районе Ингушетия продолжается контртеррористическая операция по пресечению деятельности вооруженной группы бандитов, которые в марте и апреле 2023 года совершили нападения на представителей сил правопорядка, в результате которых трое сотрудников полиции погибли, пятнадцать получили ранения различной степени тяжести.

Правоохранительные органы призывают граждан сохранять спокойствие и бдительность, они предупреждают тех, кто попытается оказать помощь преступникам, о предусмотренной законом уголовной ответственности.

В ФСБ подтвердили задержание в Ингушетии причастного к атаке на силовиков. Как указали в оперативном штабе, ранее в ходе оперативно-разыскных мероприятий в рамках контртеррористической операции удалось задержать жителя села Кантышево в республике Михаила Мошхоева 1998 года рождения.

Ранее, 7 апреля, в Сунженском районе Ингушетии сотрудники правоохранительных органов обнаружили схроны с боеприпасами, принадлежавшие ранее задержанному главарю бандгруппы. В связи с высокой взрывоопасностью все обнаруженные боеприпасы и взрывчатку уничтожили на месте.