Москва, 15 апреля, 2023, 13:12 — ИА Регнум. Всероссийская акция «Хранители истории» стартовала 15 апреля. Её запустило российское объединение детей и молодёжи «Движение первых», сообщил его руководитель Григорий Гуров.

Кадр из видео «Движение первых»

Проект начался на торжественной церемонии у Ржевского мемориала Советскому Солдату. В ходе его реализации дети и подростки будут изучать историю памятников и ухаживать за ними. Действовать акция будет круглый год и по всей стране, подчеркнул Гуров.

«Нам важно, чтобы ребята активно изучали историю мемориалов, ухаживали за мемориалами, выставляли посты номер один и знали о том, насколько наши деды и прадеды этим подвигом позволили нам жить и развиваться в нашей прекрасной стране», — отметил председатель «Движения первых».

Как сообщало ИА REGNUM, в России открыты порядка 300 первичных отделений Российского движения детей и молодежи «Движение первых». В марте объединение запустило проект, участники которого смогут пройти курсы и поучаствовать в конкурсе медиапродуктов.

В каждом регионе России как минимум один детский летний лагерь будет профильным для движения детей и молодежи «Движение первых», заявил 13 апреля первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко.