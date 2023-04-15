Хартум, , 13:02 — REGNUM Посольство России в Судане 15 апреля выразило обеспокоенность эскалацией насилия в стране и призвало обе стороны конфликта, спецназ и армию, к прекращению огня и переговорам.

«Посольство выражает обеспокоенность в связи с эскалацией насилия. Призывает суданские стороны к скорейшему прекращению огня и переговорам в целях стабилизации обстановки в дружественном нам Судане», — заявили дипломаты.

Гражданам России, которые находятся в Судане, следует не выходить из дома и сохранять спокойствие, отметили дипломаты.

Ранее 15 апреля у здания штаба спецназа Судана в Хартуме прозвучали выстрелы. Армия Судана в этот же период блокировала подъезды к дворцу президента страны в столице.

Стороны обменялись обвинениями: представители сил быстрого реагирования заявили, что армия напала на их штаб, а представители армии — что спецназ пытался захватить штаб командования. Представители сил быстрого реагирования также сообщили, что взяли под контроль аэропорты в Хартуме и Мерове.

В посольстве России в Судане заявили, что обстановка в столице Судана неспокойная, но дипломаты находятся в безопасности, а сведения о пострадавших в ходе столкновений гражданах России отсутствуют.