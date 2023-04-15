Посольство РФ осудило заявление МИД Молдавии о спецтрибунале из-за «казни» бойца ВСУ

Молдавия, , 12:57 — REGNUM Посольство России в Молдавии указало на огульность и скоропалительность обвинений, которые последовали со стороны молдавского министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) после появления в Сети видеозаписи с якобы казнью украинского военного. Соответствующее заявление опубликовано на сайте дипмиссии.

Прокуратура РФ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

МИДЕИ Молдавии ранее поддержало инициативу Украины о создании специального трибунала для осуждения России. Поводом стало появление видео, на котором люди в камуфляжной форме обезглавливают человека с нашивками ВСУ.

В российском посольстве отметили, что со стороны Кишинёва последовали «скоропалительные и огульные обвинения», хотя к настоящему моменту не установлены ни достоверность видео, ни национальная принадлежность людей в камуфляжной форме. При этом для вердикта нужны неопровержимые доказательства и факты.

«Генпрокуратурой России инициирована проверка по данному эпизоду», — напомнили в посольстве РФ.

В дипмиссии также отметили, что возникает резонный и вместе с тем риторический вопрос об отношении внешнеполитического ведомства Молдавии к военным преступлениям украинских войск, в числе которых зверские пытки и казни пленных, расправы над мирным населением и целенаправленные обстрелы Донбасса. Их молдавская сторона предпочитает «не видеть», хотя эти факты доказаны независимой международной комиссией ООН.

Ранее глава Управления верховного комиссара (УВКПЧ) ООН Фолькер Тюрк заявил, что около половины российских солдат подвергаются пыткам и жестокому обращению, когда попадают в плен к ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя появление в Сети видео с якобы казнью украинского военного, напомнил о широкой распространённости фейков. Кадры, безусловно, ужасны, подчеркнул он, но первым делом необходимо проверить их достоверность, а затем выяснять подробности. Генеральная прокуратура РФ инициировала проверку видеозаписи с предполагаемым убийством через обезглавливание.