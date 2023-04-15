ФОМ: 62% граждан России считают себя православными
Москва, 15 апреля 2023, 13:27 — REGNUM Великий пост в 2023 году соблюдают лишь 10% жителей России. Об этом свидетельствуют результаты исследования Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).
Согласно результатам опроса, проведённого с 31 марта по 2 апреля среди 1,5 тыс. человек в возрасте старше 18 лет, среди православных россиян Великий пост в текущем году соблюдают 13% опрошенных.
Данные показали, что православными считают себя 62% респондентов.
64% россиян считают Пасху особенным и значимым праздником, среди православных сограждан показатель составил 83%.
Как сообщало ИА REGNUM, глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что в некоторых муниципальных образованиях региона на время отменят действие комендантского часа. Соответствующее решение принято в связи с празднованием Пасхи.
Патриарх Кирилл в канун Пасхи призвал к молитве о прочном мире для братских народов. Он отметил, что в праздник Пасхи особые молитвы обращены к Богу о людях, которые находятся в зоне военных действий.