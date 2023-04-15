Вашингтон, , 12:44 — REGNUM Союзники США обеспокоены обращением США с секретными документами после инцидента со сливом документов о состоянии ВСУ и планов НАТО и Вашингтона по их укреплению. Об этом написала газета Washington Post, ссылаясь на собственные источники.

Пентагон Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам чиновника одной из западных стран, утечка данных нанесла ущерб, так как вызвала сомнения относительно того, как в США осуществляют защиту разведывательных данных и как с ними обращаются.

При этом чиновник уточнил, что его государство не готово отказаться от разведывательных связей с Соединёнными Штатами, поскольку сотрудничество с Вашингтоном очень важно для страны. Отмечается, что США нужно лучше контролировать секретные сведения.

Как передавало ИА REGNUM, материалы попали в социальные сети 7 апреля. Часть сверхсекретных сведений касалась ситуации в ВСУ и планов США по Украине.

Фигурантом дела об утечке секретных данных министерства обороны США стал молодой геймер-лейтенант разведывательного авиаподразделения ВВС Национальной гвардии штата Массачусетс Джек Тейшейра. В ФБР устанавливают, как военный получил доступ к сверхсекретной информации.