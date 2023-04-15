Вашингтон, 15 апреля, 2023, 12:44 — ИА Регнум. Союзники США обеспокоены обращением США с секретными документами после инцидента со сливом документов о состоянии ВСУ и планов НАТО и Вашингтона по их укреплению. Об этом написала газета Washington Post, ссылаясь на собственные источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

По словам чиновника одной из западных стран, утечка данных нанесла ущерб, так как вызвала сомнения относительно того, как в США осуществляют защиту разведывательных данных и как с ними обращаются.

При этом чиновник уточнил, что его государство не готово отказаться от разведывательных связей с Соединёнными Штатами, поскольку сотрудничество с Вашингтоном очень важно для страны. Отмечается, что США нужно лучше контролировать секретные сведения.

Как передавало ИА REGNUM, материалы попали в социальные сети 7 апреля. Часть сверхсекретных сведений касалась ситуации в ВСУ и планов США по Украине.

Фигурантом дела об утечке секретных данных министерства обороны США стал молодой геймер-лейтенант разведывательного авиаподразделения ВВС Национальной гвардии штата Массачусетс Джек Тейшейра. В ФБР устанавливают, как военный получил доступ к сверхсекретной информации.