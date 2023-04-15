В Ингушетии ликвидировали четверых и задержали двух нападавших на пост ДПС «Волга-14»

Магас, , 12:45 — REGNUM В Ингушетии ликвидировали четырёх человек, напавших на пост ДПС «Волга-14» и сотрудников полиции. Об этом 15 апреля сообщила пресс-служба главы региона.

Росгвардия Дарья Драй © ИА REGNUM

«В результате комплекса скоординированных действий органов безопасности, внутренних дел и Росгвардии в короткие сроки были обнаружены и в ходе перестрелки нейтрализованы четверо бандитов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ещё два человека были задержаны и заключены под стражу.

По информации властей, нападавшие объявили себя сторонниками ИГИЛ (международная террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный случай произошёл в конце марта. 27 марта неизвестные лица, используя огнестрельное оружие, совершили нападение на пост полиции, расположенный на пересечении автодорог Назрань — Кантышево и Малгобек — Майское. В результате нападения пострадали двое сотрудников полиции.