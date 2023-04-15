Экс-советник Пентагона Макгрегор: у Украины нет шансов оккупировать Крым

Вашингтон, , 12:28 — REGNUM Вооружённые силы Украины не смогут захватить Крым. Об этом заявил экс-советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Русский Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

«Шансы на это такие же, как и на возвращение потраченных наших сотен миллионов долларов. Все эти разговоры о том, когда вернутся свобода, справедливость и «американский путь»… Я вас умоляю!» — заявил офицер.

Он отметил, что Украина является деспотичным государством, которое напоминает «однопартийную фашистскую модель».

Как передавало ИА REGNUM, французских пользователей социальной сети Twitter возмутило требование украинского президента Владимира Зеленского поставить больше оружия ВСУ. Свои комментарии французы оставили к опубликованному 23 января посту лидера движения «Патриоты» Флориано Филиппо, который сравнил Зеленского с мафиози. Французы обвинили Зеленского в попытке развязать третью мировую войну и дали ироничный совет обратиться с просьбой о военной помощи к российскому президенту Владимиру Путину.