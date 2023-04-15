Вашингтон, 15 апреля, 2023, 12:28 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины не смогут захватить Крым. Об этом заявил экс-советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Иван Шилов ИА REGNUM Русский Крым

«Шансы на это такие же, как и на возвращение потраченных наших сотен миллионов долларов. Все эти разговоры о том, когда вернутся свобода, справедливость и «американский путь»… Я вас умоляю!» — заявил офицер.

Он отметил, что Украина является деспотичным государством, которое напоминает «однопартийную фашистскую модель».

Как передавало ИА REGNUM, французских пользователей социальной сети Twitter возмутило требование украинского президента Владимира Зеленского поставить больше оружия ВСУ. Свои комментарии французы оставили к опубликованному 23 января посту лидера движения «Патриоты» Флориано Филиппо, который сравнил Зеленского с мафиози. Французы обвинили Зеленского в попытке развязать третью мировую войну и дали ироничный совет обратиться с просьбой о военной помощи к российскому президенту Владимиру Путину.