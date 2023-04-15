Молдавия, , 12:18 — REGNUM Премьер-министр Молдавии Дорин Речан раскритиковал отношение значительной части граждан страны к внешнеполитическим вопросам и назвал сограждан «нацией с ограниченными возможностями», передают 15 апреля местные СМИ.

Он рассказал о визите в сельские регионы страны и отметил, что внешнеполитическая позиция жителей этих районов резко отличается от позиции нынешней молдавской власти.

«У нас очень большая проблема, национальная проблема уверенности в себе. Мы как малая нация всегда вели себя как, извините, нация с ограниченными возможностями. И это повлияло на нас, в том числе на то, как мы думаем о себе», — сказал Речан.

Он добавил, что властям страны следует больше работать с населением и «просвещать» сограждан, чтобы их точка зрения на внешнюю политику изменилась.

В феврале 2023 года президент Молдавии Майя Санду заявила, что власти страны не могут отказаться от установленного Конституцией нейтралитета, поскольку большинство граждан Молдавии выступают против вступления в НАТО. Причиной такой позиции большинства жителей страны является «российская пропаганда», добавила Санду.