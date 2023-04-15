Москва, 15 апреля, 2023, 12:17 — ИА Регнум. В московском районе Очаково-Матвеевское обнаружили гранату около жилого дома рядом с ТЭЦ-25. Об этом 15 апреля сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

Отмечается, что полиция оцепила место обнаружения гранаты. После этого находку проверили сапёры. Выяснилось, что она оказалась муляжом гранаты Ф-1 с растяжкой. Угрозы нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля над ТЭЦ-29 в подмосковной Электростали заметили неизвестный беспилотник. Это произошло сразу после того, как на одной из ЛЭП произошло короткое замыкание.

Позже выяснилось, что дрон запустили сотрудники обслуживающей энергетической компании для проверки короткого замыкания, но не согласовали свои действия с руководством ТЭЦ.