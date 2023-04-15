Киев, 15 апреля, 2023, 12:18 — ИА Регнум. В некоторых муниципальных образованиях Луганской Народной Республики на время отменят действие комендантского часа. Соответствующее решение принял глава региона Леонид Пасечник, об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

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«Принял решение приостановить действие комендантского часа на территории ЛНР в ночь с 15 на 16 апреля в связи с празднованием светлой Пасхи. Соответствующий Указ мною уже подписан», — написал он.

Комендантский час отменён на всей территории республики, кроме Сватовского, Кременского и Троицкого районов, а также населённых пунктов Первомайск, Стаханов и Северодонецкой агломерации. В остальных районах ЛНР военная обстановка позволяет приостановить действие временного запрета на свободное передвижение.

Как сообщало ИА REGNUM, проведение литургий в часть праздника Пасхи было запрещено в столице Украины. Службы в храмах будут проводиться в онлайн-формате.

Служба безопасности Украины призвала граждан быть осторожными накануне праздника и не задерживаться долго в храмах. Жителям страны также напомнили о необходимости соблюдать комендантский час и сообщать о любых подозрительных предметах в общественных местах.