19FortyFive: российская торпеда «Шквал» создаёт угрозу для кораблей и подлодок ВМС США

Вашингтон, , 12:07 — REGNUM Угрозу для кораблей и подводных лодок Военно-морских сил (ВМС) США создаёт российская скоростная торпеда ВА-111 «Шквал». Об этом 15 апреля заявил военный аналитик Крис Осборн в статье для американского издания 19FortyFive.

В материале отмечается, что «Шквал» развивает скорость 230 миль в час (370 км/ч). Это более чем в четыре раза превышает скорость большинства других торпед, скорость которых составляет от 28 до 48 миль в час (от 45 до 77 км/ч).

«Это может увеличить риски, создаваемые для крупных надводных кораблей и подводных лодок ВМС США, стремящихся ускользнуть от обнаружения», — написал Осборн.

Также, по его мнению, беспокойство может вызвать дальность стрельбы «Шквала», составляющая 7 км.

Он добавил, что предотвратить угрозу от «Шквала» можно только, если обнаружить российскую подлодку до того, как с неё будет выпущена эта торпеда.

Ранее американский журнал Popular Mechanics написал, что ядерные торпеды «Посейдон», состоящие на вооружении российского ВМФ, представляют собой оружие апокалипсиса. По данным издания, каждая такая торпеда обладает боеголовкой мощностью примерно в две мегатонны, она оснащена ядерным реактором на жидком металле, что обеспечивает практически неисчерпаемую дальность поражения и высокую скорость движения.