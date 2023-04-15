Севастополь, 15 апреля, 2023, 12:14 — ИА Регнум. Морской пассажирский транспорт приостановил работу в Севастополе, сообщение об этом опубликовано 15 марта в Telegram-канале дирекции по развитию городской дорожно-транспортной инфраструктуры.

Светлана Иванова ИА REGNUM Севастополь

«Уважаемые пассажиры, морской пассажирский транспорт не осуществляет движение», — говорится в сообщении.

Причины приостановки движения не указаны. Отмечается, что подвижной состав для выполнения работы на компенсационном маршруте будет организован на конечных остановках на площади Захарова и площади Нахимова.

Катера и паромы не ходят на линии Артиллерийская бухта — Радиогорка, Артиллерийская бухта — Северная и «Графская пристань — Северная. В дирекции заверили, что дополнительно оповестят горожан о возможных изменениях в движении морского пассажирского транспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля глава Крыма Сергей Аксёнов объявил о решении не проводить в регионе праздничные демонстрации 1 мая, а также шествия «Бессмертного полка» и военный парад 9 мая. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в тот же день сообщил, что решение об отмене военного парада на 9 мая в Севастополе пока не принято. Это решение — прерогатива Министерства обороны.