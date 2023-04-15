Экс-офицер Пентагона Коффлер: США не стали бы отвечать на гибель своего солдата на Украине

Вашингтон, , 11:27 — REGNUM США не будут никак реагировать в случае гибели американского солдата на Украине. Об этом 15 апреля заявила бывшая сотрудница разведывательного управления Пентагона Ребекка Коффлер, сообщает телеканал Fox News.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Эксперт по России не считает, что США стали бы отвечать на случайную гибель американского солдата на Украине», — отмечает телеканал со ссылкой на Коффлер.

Также в статье говорится, что никакой президент США не рассматривал бы активные боевые действия против Москвы в принципе, поскольку для этого потребовалось бы, чтобы конфликт «зашёл слишком далеко», а Россия «целенаправленно атаковала и убила бы сотни американцев».

Отмечается, что более вероятным ответом Вашингтона были бы санкции, кибератаки и дипломатическая реакция.

Как сообщало ИА REGNUM, координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дом Джон Кирби подтвердил наличие небольшого контингента американских спецназовцев в посольстве США на Украине. По его словам, в американском посольстве «есть небольшое военное присутствие» для обеспечения контроля за материалами, поступающими на Украину и с неё.