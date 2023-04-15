Вашингтон, 15 апреля, 2023, 11:27 — ИА Регнум. США не будут никак реагировать в случае гибели американского солдата на Украине. Об этом 15 апреля заявила бывшая сотрудница разведывательного управления Пентагона Ребекка Коффлер, сообщает телеканал Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Эксперт по России не считает, что США стали бы отвечать на случайную гибель американского солдата на Украине», — отмечает телеканал со ссылкой на Коффлер.

Также в статье говорится, что никакой президент США не рассматривал бы активные боевые действия против Москвы в принципе, поскольку для этого потребовалось бы, чтобы конфликт «зашёл слишком далеко», а Россия «целенаправленно атаковала и убила бы сотни американцев».

Отмечается, что более вероятным ответом Вашингтона были бы санкции, кибератаки и дипломатическая реакция.

Как сообщало ИА REGNUM, координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дом Джон Кирби подтвердил наличие небольшого контингента американских спецназовцев в посольстве США на Украине. По его словам, в американском посольстве «есть небольшое военное присутствие» для обеспечения контроля за материалами, поступающими на Украину и с неё.