Москва, 15 апреля, 2023, 11:27 — ИА Регнум. С начала весенней призывной кампании в России на военную службу призвали 21 тысячу граждан. Об этом 15 апреля сообщает пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

Кадр из видео Начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Андрей Бирюков

Начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооружённых сил России полковник Андрей Бирюков заявил, что на текущий момент оповещено 52 тысячи граждан, а более 50 тысяч призывников уже прибыли в военные комиссариаты.

«В отношении 21 тысячи граждан приняты решения о призыве на военную службу. Ещё 29 тысячам граждан предоставлены отсрочки по законным основаниям», — отметил он, добавив, что с 20 апреля начнутся первые отправки призывников в пункты постоянной дислокации, размещенные на территории России.

Уточняется, что 30% призывников направят в воинские части и учебные соединения, в которых на протяжении трёх месяцев они будут осваивать современную военную технику и получат военно-учёную специальность. Бирюков также подчеркнул, что все существующие отсрочки для граждан сохраняют своё действие в полном объёме.

«Веерных» рассылок «электронных повесток» гражданам призывного возраста не будет», — заверил он, пояснив, что Единый электронный реестр воинского учета создан для упрощения взаимодействия граждан с военными комиссариатами. Офицер напомнил, что теперь вместо личного посещения военного комиссариата для уточнения либо изменения данных воинского учета граждане смогут направлять все необходимые документы в электронном виде.

«Соответственно и о постановке на воинский учет или изменении каких-либо сведений граждане будут информироваться через личные кабинеты на Портале государственных услуг», — подчеркнул он, добавив, что в результате приходить в обязательном порядке в военные комиссариаты для постановки на воинский учёт, оформления отсрочек и решения других вопросов уже нет никакой необходимости.

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Весенняя призывная кампания началась в России 1 апреля, она будет завершена 15 июля 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин согласился с предложениями министра обороны Сергея Шойгу о поэтапном увеличении призывного возраста с 18 лет до 21 года, а предельного — с нынешних 27 до 30 лет. Министр обороны также призвал обеспечить возможность граждан поступать на военную службу по контракту «с первого дня прихода на службу».

14 апреля глава Российского государства подписал закон об электронных повестках и едином реестре воинского учёта. На основании документа в России будет создана база военнообязанных граждан, куда включат всех подлежащих призыву на службу. Реестр будет формироваться военкоматами в установленном правительством РФ порядке, автоматически на основании сведений «Госуслуг». Закон вводит меры ответственности за уклонение от призыва. Получившие повестку, но не явившиеся в военкомат, будут обременены рядом запретов.