Лондон, 15 апреля, 2023, 11:29 — ИА Регнум. Читатели британского издания Daily Mail обрушились с критикой на украинских политиков и представителей Вооружённых сил Украины (ВСУ) за высказывания о том, что Артёмовск не окружён российскими войсками.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Это не соответствует действительности», — заявлял пресс-секретарь Восточной группировки армии Украины Сергей Череватый.

В комментариях к соответствующей статье читатели издания отметили, что руководство киевского режима врёт о настоящем положении дел в регионе, они также раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за то, что он жертвует жизнями украинских солдат в интересах США.

Один из комментаторов предположил, что конфликт на Украине закончится тем, что Киеву придётся уступить Крым и территории, на которых находятся ВС России, а также отказаться от вступления в НАТО, отдать или уничтожить всё своё вооружение, установить демилитаризованную зону. Он добавил: «Чем быстрее украинцы на это согласятся, тем больше жизней они спасут».

Другой посмеялся над тем, что Зеленский устраивает «весеннюю распродажу ненужного вооружения». По его мнению, вся «выручка» пойдёт в карман его супруге.

«Все эти смерти впустую, они могли бы отдать земли, в основном с русскоговорящим населением, которые Украина всё равно бомбит уже много лет», — посетовал читатель британского издания.

Ещё один читатель возмутился, что никто не спросил жителей Украины о том, согласны ли они с риторикой президента «сражаться до последнего украинца».

«Ну да, Артёмовск «держится»… но только из-за того, что украинские солдаты не могут выбраться, все дороги находятся под обстрелами. Но для Зеленского это означает, что Артёмовск продолжает держаться, а не то, что тысячи его солдат там в ловушке», — подчеркнул другой, назвав Зеленского «позорным лжецом».

Как сообщало ИА REGNUM, Вооружённые силы России зажимают украинские подразделения в Артёмовске в клещи, вероятность окружения города очень высока. По словам бойца ЧВК «Вагнер», российские силы давят ВСУ клещами, заходя со всех сторон. Он посоветовал украинским солдатам бежать из города, пока кольцо не замкнулось.

По данным Минобороны России, штурмовые отряды «Вагнер» ведут боевые действия по освобождению кварталов в западных районах Артёмовска. Подразделения Воздушно-десантных войск оказывают им поддержку и пресекают попытки противника доставить в город боеприпасы, а также ввести резервы.