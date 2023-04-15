Теннисист Медведев после обвинений в нечестности назвал Зверева живущим в своём мире

Москва, , 11:08 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев отверг обвинения в нечестности со стороны своего германского соперника Александра Зверева и заявил, что тот живёт в собственном мире. Слова Медведева журналист Джеймс Грей привёл на своей странице в Twitter.

Даниил Медведев Андрей Пронин © ИА REGNUM

Ранее Зверев, проигравший Медведеву в матче третьего раунда турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло, назвал российского теннисиста одним из самых нечестных в мире. Он осудил Медведева за чересчур эмоциональное поведение: в ходе матча тот со всей силы отправил мяч в щиты, потом повредил сетку, а также спорил со зрителями. По словам Зверева, его соперник «идёт на всё возможное, когда проигрывает».

«Саша живёт в своём собственном мире. Ко мне уже подошли человек пять и сказали: «Да ладно, Даниил, почему ты такой нечестный?» — отреагировал на обвинения Зверева Медведев.

Российский теннисист добавил, что Звереву, когда он заявляет о нечестной игре других, стоит посмотреть «на себя в зеркало».

Как сообщало ИА REGNUM, Медведев обыграл Зверева в Монте-Карло со счётом 3:6, 7:5, 7:6 (9:7), матч шёл более трёх часов и стал восьмым в победной серии российского теннисиста. В матче ¼ финала Медведев 14 апреля проиграл датчанину Хольгеру Руне со счётом 3:6, 4:6 и вышел из борьбы на «Мастерсе».