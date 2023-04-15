Минобороны РФ: для постановки на воинский учёт больше не надо приходить в военкоматы

Москва, , 10:57 — REGNUM Для постановки на воинский учёт или уточнения данных больше не надо приходить в военкоматы. Об этом 15 апреля заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ полковник Андрей Бирюков.

Военкомат Александр Погожев © ИА REGNUM

«Приходить, как ранее, в обязательном порядке в военные комиссариаты для постановки на воинский учёт, оформления отсрочек и решения других вопросов уже нет никакой необходимости», — сказал Бирюков.

Он отметил, что единый электронный реестр воинского учёта создан для упрощения взаимодействия граждан с военкоматами.

По его словам, появилась возможность направлять все необходимые документы в электронном виде вместо личного посещения военкомата. Это касается как постановки на воинский учёт, так и уточнения или изменения данных.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля президент РФ Владимир Путин подписал закон об электронных повестках и едином реестре воинского учёта. В России будет создана база военнообязанных граждан, куда включат всех подлежащих призыву на службу. Реестр будет формироваться военкоматами в установленном правительством порядке, автоматически на основании сведений портала «Госуслуги».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что целью принятия закона о создании реестра военнообязанных и введении электронных повесток было наведение порядка в сфере призыва граждан.