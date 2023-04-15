Донецк, 15 апреля, 2023, 11:02 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что совместно с первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко посетил Мариуполь. Об этом 15 апреля он написал в своём Telegram-канале.

Александр Погожев ИА REGNUM Мариуполь

Пушилин рассказал, что вместе с Кириенко посетил рынок в Мариуполе, где они ознакомились с уровнем цен, а также посмотрели на ассортимент продаваемых там продуктов питания.

«Мясо, рыба, овощи — всё в наличии. Продаётся свежая выпечка из местной хлебопекарни, в том числе представлен и социальный хлеб», — написал глава региона, добавив, что в городе уже открыты несколько рынков.

Он также отметил, что в одной из аптек Мариуполя они с Кириенко ознакомились с ассортиментом и доступностью цен на лекарства. Пушилин отметил, что также побывали и в Свято-Никольском кафедральном соборе, который пострадал от обстрелов, но сейчас он уже полностью восстановлен.

Как передавало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин заявил, что в Мариуполе строители активно восстанавливают жильё, дороги, объекты культуры, образования, здравоохранения, запускаются промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Кроме того, в городе создаются новые рабочие места.