Токио, 15 апреля, 2023, 10:38 — ИА Регнум. По меньшей мере один сотрудник правоохранительных органов получил лёгкую травму в результате взрыва, прогремевшего рядом с премьер-министром Японии Фумио Кисидой. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Иван Шилов ИА REGNUM Фумио Кисида

Сведений о том, получил ли сотрудник полиции травму из-за взрыва или в результате последовавшей давки, не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, во время публичного выступления Кисиды в городе Вакаяма раздался громкий взрыв. Премьер-министр Японии не пострадал, его эвакуировали в безопасное место. На месте ЧП задержан мужчина, которого впоследствии арестовали. Позднее стало известно, что взрыв осуществил 24-летний Рюдзи Кимура из города Каванаси, расположенного на западе Японии. При задержании у него был изъят цилиндрический предмет, который, предположительно, является взрывным устройством.