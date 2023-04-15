МЧС: в жилом доме Ангарска взорвался газ после включения света

Ангарск, Иркутская область, , 10:29 — REGNUM Хлопок бытового газа произошёл в одном из жилых домов в Ангарске, предположительно, из-за нарушения эксплуатации газового оборудования. Сообщение об этом опубликовано 15 апреля в Telegram-канале главного управления МЧС по Иркутской области.

МЧС Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Сообщение об инциденте в 10-м микрорайоне поступило в экстренные службы в 11:50 по местному времени (06:50 мск). Газ взорвался на первом этаже пятиэтажного дома, в квартире вылетели стёкла. Пострадавших нет, несущие конструкции здания не повреждены.

Отмечается, что в квартире шёл ремонт, жильцов не было. Восемь человек самостоятельно покинули дом.

«Когда пришёл хозяин, открыл дверь и включил свет, произошел хлопок», — уточнили в МЧС.

Мужчина не пострадал. Предварительная версия произошедшего — нарушение эксплуатации газового оборудования.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте разрушительный взрыв бытового газа произошёл в посёлке Антипиха в Чите. Пострадали 11 человек, двое из них находились в тяжёлом состоянии. По факту взрыва газа в жилом доме возбуждены уголовные дела об оказании услуг ненадлежащего качества и халатности.