Токио, 15 апреля, 2023, 10:26 — ИА Регнум. Взрыв рядом с премьер-министром Японии Фумио Кисидой осуществил 24-летний Рюдзи Кимура. Об этом 15 апреля сообщило агентство Kyodo.

Иван Шилов ИА REGNUM Фумио Кисида

Отмечается, что сотрудники японской полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 24-летний молодой человек Рюдзи Кимура из города Каваниси на западе Японии.

По информации телеканала NHK, при задержании полицейские изъяли у Кимуры цилиндрический предмет, который, предположительно, является взрывным устройством.

Как сообщало ИА REGNUM, во время публичного выступления Кисиды в городе Вакаяма раздался громкий взрыв. Премьер-министр Японии не пострадал, его эвакуировали в безопасное место. На месте ЧП задержан мужчина, которого впоследствии арестовали.