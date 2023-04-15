Вашингтон, 15 апреля, 2023, 10:35 — ИА Регнум. Союзники США выразили озабоченность по поводу обращения правительства этой страны с секретными материалами после массовой утечки разведданных, при этом они заявили, что не могут позволить себе ограничить обмен сведениями с Соединенными Штатами Америки, которые обладают огромными возможностями электронного шпионажа, превосходящими возможности любого другого государства. Об этом написала газета The Washington Post, ссылаясь на чиновника одной из стран Запада.

Иван Шилов ИА REGNUM США

В материале говорится о том, что данный инцидент нанёс некоторый ущерб, поскольку вызвал сомнения в том, как охраняются и обрабатываются разведданные.

Отмечается, что официальные лица западных стран особо обеспокоены решениями военных США предоставить неопытным младшим военнослужащим доступ к огромному массиву разведданных высокого уровня. При этом чиновник уточнил, что разведывательные связи его государства с США слишком важны, чтобы отказываться от них, он высказал мнение о том, что утечки информации являются платой за ведение бизнеса с таким центром шпионажа, как Соединенные Штаты. Он также отметил, что агентства разведки разберутся с этим.

«Я не верю, что кто-то может позволить себе действительно прекратить сотрудничество», — приводит газета слова собеседника.

Другой источник также отметил, что США останутся важным партнёром в области разведки, имеющим решающее значение для безопасности европейских стран.

Как передавало ИА REGNUM, материалы попали в социальные сети 7 апреля. Часть сверхсекретных сведений касалась ситуации в ВСУ и планов США по Украине.

Фигурантом дела об утечке секретных данных министерства обороны США стал молодой геймер-лейтенант разведывательного авиаподразделения ВВС Национальной гвардии штата Массачусетс Джек Тейшейра. В ФБР устанавливают, как военный получил доступ к сверхсекретной информации.

По данным разведбюро, 21-летний Тейшейра курировал частное интернет-сообщество из 20–30 человек, в котором затем были выложены документы Пентагона. Установлено, что подозреваемый служил в 102-м разведывательном подразделении ВВС Нацгвардии на базе «Отис». В его обязанности входило обслуживание систем связи и компьютеров.

Глава Белого дома Джо Байден заявил журналистам, что разбирательство по делу об утечке конфиденциальной информации министерства обороны США не займёт много времени. Байден добавил, что проинструктировал ведомства добраться в расследовании до первопричины и узнать, как арестованный Джек Тейшейра смог получить доступ к данным Пентагона.