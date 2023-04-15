WP: союзники США «безропотно» ответили на утечку секретных документов
Вашингтон, 15 апреля, 2023, 10:35 — ИА Регнум. Союзники США выразили озабоченность по поводу обращения правительства этой страны с секретными материалами после массовой утечки разведданных, при этом они заявили, что не могут позволить себе ограничить обмен сведениями с Соединенными Штатами Америки, которые обладают огромными возможностями электронного шпионажа, превосходящими возможности любого другого государства. Об этом написала газета The Washington Post, ссылаясь на чиновника одной из стран Запада.
В материале говорится о том, что данный инцидент нанёс некоторый ущерб, поскольку вызвал сомнения в том, как охраняются и обрабатываются разведданные.
Отмечается, что официальные лица западных стран особо обеспокоены решениями военных США предоставить неопытным младшим военнослужащим доступ к огромному массиву разведданных высокого уровня. При этом чиновник уточнил, что разведывательные связи его государства с США слишком важны, чтобы отказываться от них, он высказал мнение о том, что утечки информации являются платой за ведение бизнеса с таким центром шпионажа, как Соединенные Штаты. Он также отметил, что агентства разведки разберутся с этим.
«Я не верю, что кто-то может позволить себе действительно прекратить сотрудничество», — приводит газета слова собеседника.
Другой источник также отметил, что США останутся важным партнёром в области разведки, имеющим решающее значение для безопасности европейских стран.
Как передавало ИА REGNUM, материалы попали в социальные сети 7 апреля. Часть сверхсекретных сведений касалась ситуации в ВСУ и планов США по Украине.
Фигурантом дела об утечке секретных данных министерства обороны США стал молодой геймер-лейтенант разведывательного авиаподразделения ВВС Национальной гвардии штата Массачусетс Джек Тейшейра. В ФБР устанавливают, как военный получил доступ к сверхсекретной информации.
По данным разведбюро, 21-летний Тейшейра курировал частное интернет-сообщество из 20–30 человек, в котором затем были выложены документы Пентагона. Установлено, что подозреваемый служил в 102-м разведывательном подразделении ВВС Нацгвардии на базе «Отис». В его обязанности входило обслуживание систем связи и компьютеров.
Глава Белого дома Джо Байден заявил журналистам, что разбирательство по делу об утечке конфиденциальной информации министерства обороны США не займёт много времени. Байден добавил, что проинструктировал ведомства добраться в расследовании до первопричины и узнать, как арестованный Джек Тейшейра смог получить доступ к данным Пентагона.