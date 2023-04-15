Берлин, 15 апреля, 2023, 10:33 — ИА Регнум. Правительство ФРГ 15 апреля отключит последние три ядерных реактора, тем самым отказавшись от собственной атомной энергетики. Об этом сообщает ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM АЭС

Речь идёт о станциях «Изар-2», «Неккарвестхайм-2» и «Эмсланд». Сообщается, что АЭС собирались отключить ещё к 1 января 2023 года, однако решение было отложено из-за украинского конфликта и энергетического кризиса. Власти ФРГ решили постепенно отказаться от атомных электростанций ещё в 2011 году после трагедии на японской АЭС «Фукусима».

Как передаёт телерадиокомпания Yle, ранее министр экономики Германии Роберт Хабек подчеркнул, что энергетическая ситуация в стране взята под контроль. Он уточнил, что страшного энергетического «кризиса не возникло», хотя Германии пришлось временно нарастить потребление угля, несмотря на противодействие со стороны экологической оппозиции.

В марте министр по делам экономики и защиты климата ФРГ заявил, что в настоящее время Германия не зависит от поставок российского газа. Однако это, пояснил Хабек, стоило властям громадных усилий. Он напомнил, что поставки российского газа в начале 2022 года составляли более 55% снабжения Германии. При этом сохранение энергоснабжения страны на фоне отказа от топлива из России Хабек назвал «гигантским достижением», за которое «многие люди заплатили цену».