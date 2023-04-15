Рига, 15 апреля, 2023, 10:13 — ИА Регнум. Латвия внесла рэп-исполнительницу Инстасамку (настоящее имя — Дарья Зотеева) в перечень нежелательных персон, ей запрещён въезд на территорию республики. Об этом 15 апреля сообщил глава латвийского МИД Эдгарс Ринкевичс в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Латвия

«На основании ч. 2 ст. 61 закона об иммиграции я принял решение о включении Дарьи Зотеевой, гражданки РФ, в список нежелательных для Латвийской Республики лиц», — написал Ринкевичс.

Как отмечает Delfi, Зотеева должна была выступать с концертом в Риге 22 апреля. Но его уже дважды переносили.

В апреле 2022 года Зотеева заявила, что не планирует возвращаться в Россию. Также она призналась, что больше не будет выступать перед российскими слушателями. В феврале 2023 года её внесли в базу украинского сайта «Миротворец».