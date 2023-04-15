Вашингтон, 15 апреля, 2023, 10:00 — ИА Регнум. Восьмым участником плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в Западной конференции стал клуб «Миннесота Тимбервулвз», он разгромил «Оклахому-Сити Тандер» в решающем матче раунда плей-ин.

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Встреча прошла 14 апреля в Миннеаполисе и завершилась со счётом 120:95 в пользу хозяев. Три игрока команды-победительницы оформили по дабл-даблу: Карл-Энтони Таунс (28 очков + 11 подборов), Руди Гобер (21 очко + 10 подборов) и Энтони Эдвардс (19 очков + 10 подборов). У «Оклахомы-Сити Тандер» 22 очка набрал Шэй Гилджес-Александер.

После выхода «Миннесоты», которая сыграет в 1/8 финала с лучшей командой Запада «Денвер Наггетс», была сформирована сетка первого раунда плей-офф конференции.

Остальные пары выглядят так: «Финикс Санз» — «Лос-Анджелес Клипперс», «Сакраменто Кингз» — «Голден Стэйт Уорриорз», «Мемфис Гриззлис» — «Лос-Анджелес Лейкерс».

На Востоке последним участником плей-офф стал клуб «Майами Хит», в решающем матче плей-ин он победил «Чикаго Буллз» со счётом 102:91 (29:21, 20:23, 18:24, 35:23). Это клуб встретится в первом раунде плей-офф с «Милуоки Бакс». Другие пары: «Бостон Селтикс» — «Атланта Хокс», «Кливленд Кавальерс» — «Нью-Йорк Никс», «Филадельфия Сиксерз» — «Бруклин Нетс».

Как передавало ИА REGNUM, легендарный американский баскетболист Майкл Джордан накануне своего 60-летия направил для детей пожертвование в размере $10 млн. Подарок Джордана стал самым крупным пожертвованием от частного лица, полученным за все 43 года работы благотворительного фонда. Организация помогает исполнять желания смертельно больных детей. Джордан сотрудничает с фондом более 30 лет.

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