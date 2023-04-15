Участники заседания в Джидде призвали Сирию вернуться в Лигу арабских государств

Джидда, Саудовская Аравия, , 09:46 — REGNUM Участники межарабского заседания в саудовской Джидде призвали к возвращению Сирии в Лигу арабских государств. Об этом сообщил телеканал «Аль-Арабия», ссылаясь на итоговое заявление участников заседания.

Джидда Gregor Rom

По его информации, в заявлении консультативной встречи в Джидде содержится призыв к единству Сирии и её возвращению в «арабское лоно», а также к сохранению суверенитета Сирии путём прекращения присутствия группировок.

Ранее саудовский телеканал «Аль-Ихбария» сообщил, что главы МИД шести государств Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива 14 апреля собрались в Джидде для консультаций по поводу возможного возвращения Сирии в Лигу арабских государств на фоне потепления отношений. Во встрече приняли участие также министры иностранных дел Египта, Ирака и Иордании.

Как передавало ИА REGNUM, президенты Сирии и Ирана Башар Асад и Ибрагим Раиси в телефонном разговоре отметили исчезновение однополярного мира. Президенты указали, что однополярный мир исчезает благодаря бдительности народов и стран, которые придерживаются своего суверенитета и достоинства.