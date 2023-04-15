Минобороны: подразделения ТОФ совершили марши в районы проверки боеготовности

Владивосток, , 09:22 — REGNUM Подразделения береговых войск и морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) в рамках внезапной проверки боевой готовности приступили к совершению маршей на технике из пунктов постоянной дислокации в назначенные районы. Об этом 15 апреля сообщает пресс-служба Минобороны России.

Морская пехота Тихоокеанского флота Андрей Лавренчук © ИА REGNUM

По её информации, продвижение специальной и военной колёсной техники в составе колонн происходит по дорогам общего назначения в сопровождении экипажей военной автомобильной инспекции.

Уточняется, что при этом экипажи вертолетов Ка-27 морской авиации Тихоокеанского флота осуществляют воздушное прикрытие движения колонн военной техники. Специалисты комендантской службы работают на всём маршруте передвижения, они организуют прохождение военной техники на наиболее сложных участках.

Отмечается, что военнослужащие преодолеют маршруты протяжённостью более 200 км, а прибыв в назначенные районы, приступят к развёртыванию пунктов управления, инженерному оборудованию и маскировке районов сосредоточения войск.

Как передавало ИА REGNUM, в ходе внезапной проверки боевой готовности два истребителя МиГ-31 БМ Тихоокеанского флота отработали перехват самолёта условного противника. В роли нарушителя воздушного пространства выступил противолодочный самолёт Ил-38 морской авиации ТОФ. Он попытался приблизиться к отряду кораблей для нанесения бомбового удара. С одного из аэродромов на его перехват была поднята пара истребителей МиГ-31БМ. Экипажи самостоятельно выполнили поиск и квалификацию цели, а затем произвели электронные пуски ракет класса «воздух — воздух» большой дальности.