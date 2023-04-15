Вашингтон, 15 апреля, 2023, 09:12 — ИА Регнум. Один из китайских аэростатов пролетел над авианосной ударной группой США, при этом другой аэростат разбился в Южно-Китайском море. Об этом написала газета Washington Post, ссылаясь на слитые в сеть секретные документы разведки США.

Иван Шилов ИА REGNUM Аэростат

Так, согласно документам, у разведки США ещё остаются вопросы об истинных способностях аэростата, который пролетел над США в январе и феврале, при этом разведслужбы знали о ещё нескольких китайских аэростатах.

Уточняется, что аэростат, которой пролетел над США в 2023 году, был назван спецслужбами США Killeen-23, он нёс множество антенн и датчиков, которые специалисты не идентифицировали спустя более недели после того, как шар был сбит.

Отмечается, что ещё один шар пролетал над авианосной ударной группой США во время инцидента, о котором ранее не сообщалось, а третий аэростат упал в Южно-Китайском море.

По информации издания, в разведке США сделали вывод, что пролетавший над американской территорией шар мог генерировать достаточную мощность для разведки и работы «любой» технологии наблюдения, в том числе типа радара, который может видеть в ночное время, сквозь тонкие материалы и облака.

Журналисты отмечают, что проникновение аэростата в воздушное пространство США в конце января, скорее всего, застало врасплох представителей правительства КНР. Согласно документу, сведения о проникновении, вероятно, были «сильно скрыты» в китайских вооружённых силах. В документе указывается, что некоторые политики в правительстве Китая сочли реакцию МИД страны плохой из-за того, что она позволила сделать кризис «сенсационным».

В документах указано, что у Killeen-23 была параболическая антенна диаметром 1,2 м, несколько неопознанных датчиков и, возможно, мачтовая антенна.

Как передавало ИА REGNUM, госсекретарь США Энтони Блинкен не может получить разрешение для поездки в Пекин. Китай объясняет свой отказ опасениями по поводу сбитого в феврале аэростата.

В Пекине, по мнению автора публикации, опасаются возможности обнародования отчёта вместе с вещественными доказательствами с аэростата, выводы могут быть опубликованы в ходе визита Блинкена в КНР.

По сведениям источников, в марте глава МИД КНР Цинь Ган поднимал перед американцами этот вопрос. Министр назвал расследование ФБР проблемой, затрудняющей стабилизацию двусторонних отношений.

В феврале 2023 года член Политбюро ЦК КПК, директор аппарата Центральной комиссии по иностранным делам Ван И в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявлял, что Китай не приемлет необоснованных спекуляций и шумихи из-за ситуации с аэростатом.