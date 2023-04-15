France 24 в сюжете о российских бойцах назвал контрнаступление ВСУ враждебным

Париж, , 08:27 — REGNUM Телеканал France 24 из-за скандала удалил со своих официальных ресурсов сюжет под заголовком «Конфликт на Украине: российские войска готовятся к бою перед контрнаступлением», который был снят в расположении российских военнослужащих в зоне спецоперации.

Военнослужащий артиллерийского расчета самоходной артиллерийской установки «Мста-С» на боевой позиции в зоне СВО (с) РИА Новости

Видео было снято в 30 км от передовой, сюжет вышел в эфир 13 апреля. На видео российские военнослужащие заявляют, что не боятся контрнаступления ВСУ, которое французский журналист назвал «враждебным».

«Всё ломается, всё убивается. Непобедимых нет», — сказал один из российских бойцов.

После выхода сюжета спикер МИД Украины Олег Николенко пригрозил ответственностью журналистам, которые работали на «оккупированных территориях» без уведомления Киева. А посол Украины во Франции Вадим Омельченко заявил, что сюжет является «плохим примером так называемой нейтральной журналистики». Он заявил, что его возмутила фраза про «контрнаступление противника», которая была сказана в отношении ВСУ. Омельченко поинтересовался у французского репортёра, на чьей он стороне.

Официальных комментариев от редакции France 24 по поводу скандала не последовало. Телекомпания удалила сюжет со своих официальных ресурсов.

Как передавало ИА REGNUM, по словам главы военной разведки Украины Кирилла Буданова, украинской армии крайне необходимо продемонстрировать успешное контрнаступление, в противном случае налогоплательщики западных стран усомнятся в необходимости поддержки Киева. По его словам, без побед рано или поздно возникнут эти вопросы.

Секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов заявил, что Киев будет использовать любые незапрещённые виды оружия, чтобы захватить территории, которые были освобождены Россией. По его мнению, Крым является территорией Украины, поэтому Киев там будет испытывать и применять любое не запрещённое международным правом оружие.

По словам вице-спикера парламента Крыма Владимира Бобкова, кораблям НАТО нечего делать в Чёрном море, альянс несёт дестабилизацию и представляет собой угрозу всем странам региона, включая члена НАТО — Турцию.

Он напомнил, что там, где появляется НАТО, там разгораются конфликты и милитаризация, и это доказано жизнью. Если кто-то хочет создать очаг напряжённости и очередную арену боевых действий, то нужно всего лишь пригласить туда Североатлантический альянс, и все увидят, как там стреляют и бомбят, как гибнут мирные люди, отметил политик.