Симферополь, 15 апреля, 2023, 08:10 — ИА Регнум. Территорией с захваченной группой людей властью назвал Украину глава крымского парламента Владимир Константинов.

Crimea.gov.ru Владимир Константинов

«Для нас Украина как суверенное государство, гражданское общество, социально-экономическая единица давно исчезла», — сказал он РИА Новости.

Константинов утверждает, что Украина на данный момент превратилась в разорённую страну с астрономическими долгами.

Глава парламента заявил, что президент Украины Владимир Зеленский всё сделал для развала страны, которая превратилась в зомби.

«Сейчас Зеленский — главный могильщик этой страны. И самое страшное, что это её выбор», — заключил Константинов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава парламента Крыма предложил полностью лишить Украину выхода к Чёрному морю, а все её южные территории должны вернуться в состав России. Если опираться на бредовые фантазии украинского президента Владимира Зеленского, то и океан должен стать внутренним украинским морем, добавил он.